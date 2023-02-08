«Реал» готовится стать чемпионом среди клубов: команда показала кадры с тренировки и обрадовала возвращением Милитао и Бензема

Матч уже в субботу.

«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира, обыграв «Аль-Ахли» со счетом 4:1. В финале клубного чемпионата мира «Реал» сыграет против «Аль-Хилаля». Матч пройдет в субботу, 11 февраля, и команда уже активно готовится к тому, чтобы завоевать титул чемпионов мира.

Очень кстати от травм оправились Эдер Милитао и Карим Бензема, которые уже присоединились к команде.