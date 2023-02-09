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Бензема, Милитао и остальные. Свежие обновления по травмам игроков «Мадрида»

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Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
Марко Асенсио Марко Асенсио
Эдер Милитао Эдер Милитао
Лукас Васкес Лукас Васкес
Эден Азар Эден Азар
Ферлан Менди Ферлан Менди
Футбол Футбол

Скоро Анчелотти сможет рассчитывать на всех.

В списке травмированных игроков «Мадрида» по-прежнему есть пару игроков − вот последние новости о них.

Готовы играть

Дани Карвахаль. Испанец тренировался без проблем. У него было повышение температуры.

Марко Асенсио. Вингер будет готов к финалу клубного чемпионата мира. У него была небольшая перегрузка.

Под сомнением

Эдер Милитао. Бразилец, скорее всего, будет готов к финалу клубного чемпионата мира.

Карим Бензема. Француз находится на завершающей стадии восстановления. До сих пор не ясно, будет ли он доступен в воскресенье.

Все еще травмированы

Ферлан Менди, Лукас Васкес и Эден Азар в ближайшие дни или недели своей команде не помощники.

3 комментария

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Mirhodi Mirfayziev
Про травмы азара можно и не писать, это никому не интересно
Потому что он не игрок же Мадрида, он просто приехал жить и получать зарплату
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Серега Казанский
Азара можно и не упоминать по сути…
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Mustang Shelby
Всем скорейшего выздоровления
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0
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