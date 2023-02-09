Бензема, Милитао и остальные. Свежие обновления по травмам игроков «Мадрида»
Скоро Анчелотти сможет рассчитывать на всех.
В списке травмированных игроков «Мадрида» по-прежнему есть пару игроков − вот последние новости о них.
Готовы играть
Дани Карвахаль. Испанец тренировался без проблем. У него было повышение температуры.
Марко Асенсио. Вингер будет готов к финалу клубного чемпионата мира. У него была небольшая перегрузка.
Под сомнением
Эдер Милитао. Бразилец, скорее всего, будет готов к финалу клубного чемпионата мира.
Карим Бензема. Француз находится на завершающей стадии восстановления. До сих пор не ясно, будет ли он доступен в воскресенье.
Все еще травмированы
Ферлан Менди, Лукас Васкес и Эден Азар в ближайшие дни или недели своей команде не помощники.
Потому что он не игрок же Мадрида, он просто приехал жить и получать зарплату