16 лет назад «Реал» забил, вероятно, самый красивый гол в своей истории. Показали тики-таку еще до Пепа

В 2023 году «Реал» испытывает трудности: 2 поражения и 1 ничья в Ла Лиге, проигрыш в финале Суперкубка Испании, и бесконечные травмы основных игроков. Однако все помнят, что мадридцы умеют вылезать из самых непростых положений.

А пока у команды Анчелотти дела идут не очень, предлагаем вспомнить, возможно, самый красивый гол «Реала» в истории. Шикарную атаку завершил Руд ван Нистелрой.