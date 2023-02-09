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16 лет назад «Реал» забил, вероятно, самый красивый гол в своей истории. Показали тики-таку еще до Пепа

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Руд ван Нистелрой Руд ван Нистелрой
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В 2023 году «Реал» испытывает трудности: 2 поражения и 1 ничья в Ла Лиге, проигрыш в финале Суперкубка Испании, и бесконечные травмы основных игроков. Однако все помнят, что мадридцы умеют вылезать из самых непростых положений.

А пока у команды Анчелотти дела идут не очень, предлагаем вспомнить, возможно, самый красивый гол «Реала» в истории. Шикарную атаку завершил Руд ван Нистелрой.

3 комментария

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дамьен
и в чем смысл этого поста?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Михайличенко
Ван вельзор
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SVD44
Как в ФИФУ на новичке
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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