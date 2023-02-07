Мощный сейв Лунина в полуфинале КЧМ: в восторге даже официальный твиттер турнира
"Реал" играет в полуфинале КЧМ против "Аль-Ахли". И в старте вместо Тибо Куртуа вышел украинец Андрей Лунин.
На 30-й минуте матча Лунин спас "Реал".
Игрок "Аль-Ахли" неожиданно решил пробить с острого угла.
Но Лунина поймать не смог. Андрей среагировал и потащил из ближнего угла:
Даже официальный твиттер турнира отметил сейв Лунина:
Тибо Куртуа пропускает турнир из-за повреждения левой ноги.
Но ранее также сообщалось, что если в ближайшие дни состояние бельгийца улучшится, не исключается его участие в финале клубного ЧМ (при условии победы «Реала» над «Аль-Ахли» в полуфинале). Матч с победителем пары «Фламенго» – «Аль-Хилаль» запланирован на 11 февраля.
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