Мощный сейв Лунина в полуфинале КЧМ: в восторге даже официальный твиттер турнира

"Реал" играет в полуфинале КЧМ против "Аль-Ахли". И в старте вместо Тибо Куртуа вышел украинец Андрей Лунин.

На 30-й минуте матча Лунин спас "Реал".

Игрок "Аль-Ахли" неожиданно решил пробить с острого угла.

Но Лунина поймать не смог. Андрей среагировал и потащил из ближнего угла:

Даже официальный твиттер турнира отметил сейв Лунина:

Тибо Куртуа пропускает турнир из-за повреждения левой ноги.

Но ранее также сообщалось, что если в ближайшие дни состояние бельгийца улучшится, не исключается его участие в финале клубного ЧМ (при условии победы «Реала» над «Аль-Ахли» в полуфинале). Матч с победителем пары «Фламенго» – «Аль-Хилаль» запланирован на 11 февраля.