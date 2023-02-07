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Мощный сейв Лунина в полуфинале КЧМ: в восторге даже официальный твиттер турнира

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Андрей Лунин Андрей Лунин
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"Реал" играет в полуфинале КЧМ против "Аль-Ахли". И в старте вместо Тибо Куртуа вышел украинец Андрей Лунин.

На 30-й минуте матча Лунин спас "Реал". 

Игрок "Аль-Ахли" неожиданно решил пробить с острого угла. 

Но Лунина поймать не смог. Андрей среагировал и потащил из ближнего угла:

Даже официальный твиттер турнира отметил сейв Лунина:

Тибо Куртуа пропускает турнир из-за повреждения левой ноги.

Но ранее также сообщалось, что если в ближайшие дни состояние бельгийца улучшится, не исключается его участие в финале клубного ЧМ (при условии победы «Реала» над «Аль-Ахли» в полуфинале). Матч с победителем пары «Фламенго» – «Аль-Хилаль» запланирован на 11 февраля.

2 комментария

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Андрей Хенто
Да и во втором тайме здорово выручил, после розыгрыша углового от Аль-Ахли, когда пробивали в ближний. Отличный матч проводит, впрочем он практически всегда очень надежно подменяет Тибо. Уходить ему нужно, в клубе средней руки вполне мог бы стать основным вратарем, а вторым вратарем в таких топ-клубах, должны быть не молодые, которым нужна игровая практика, а опытные вратари, которые согласны на эту роль и в случае чего качественно могут подменить Тибо.
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asker15041993
Хорошая будущая замена Куртуа!, Мадридист!!!!
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