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Винисиус играл в матче с «Валенсией» в полностью черных бутсах. Разбираемся, в чем причина такого выбора ⚫️

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Выглядит странно.

Вчера Винисиус вышел на матч с «Валенсией» в полностью черных бутсах.

Бразильский вингер забил второй гол за «Реал», но он попал в заголовки газет благодаря своему выбору обуви. Его бутсы были полностью черными и на них не было логотипа. Винисиус провел в них первую половину матча, а во втором тайме он сменил их на желтые.

Причина такого выбора в том, что бразилец прекратил давнее сотрудничество с Nike. Американский бренд впервые связался с игроком, когда он произвел фурор во «Фламенго» в 2013 году, и пять лет назад они подписали еще один улучшенный контракт сроком до 2028 года.

Однако в декабре появилась информация, что он дал указание своим адвокатам расторгнуть сделку. Сообщалось, что он был в ярости из-за того, что его не включили в крупные рекламные кампании Nike, а также ему казалось, что условия их соглашения не отражают его растущую ценность.

В контракте не было оговорки о его прекращении, и the Athletic сообщает, что у игрока больше нет спонсора, отсюда и такой выбор обуви.

Он носил старую версию бутс Nike Mercurial во время чемпионата мира в Катаре, их же он надел их во втором тайме.

«Контракт Вини с Nike истек», — сообщил the Athletic анонимный источник, близкий к Винисиусу.

«Мы не торопимся подписывать контракт с другим брендом. Главная цель для нас — найти подходящую компанию, которая ценит и верит в Вини и готова инвестировать в его бренд посредством рекламных кампаний по всему миру».

У игрока также есть спонсорские соглашения с Pepsi, EA Sports, Vivo, Casas Bahia, BetNacional, OneFootball, JetEngage, Golden Concept и Royaltiz.

4 комментария

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fatei4
Следующий цровень аналитики - [имя футболиста] играл в бутсах! Разбираемся в чём дело!!! Без регистрации и смс!
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xqystfsf7s
Ответ Tommy_2_0_7
Ох уж этот Винни... талантливый чертяга... но еще не вырос
Я бы не сказал, что не вырос. Да и про талант такое… он скорее самый неталантливый из талантливых или самый талантливый из не талантливых
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Тиджани Бабангида
Black sneakers lives matter
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tommy_2_0_7
Ох уж этот Винни... талантливый чертяга... но еще не вырос
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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