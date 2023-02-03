Винисиус играл в матче с «Валенсией» в полностью черных бутсах. Разбираемся, в чем причина такого выбора ⚫️

Выглядит странно.

Вчера Винисиус вышел на матч с «Валенсией» в полностью черных бутсах.

Бразильский вингер забил второй гол за «Реал», но он попал в заголовки газет благодаря своему выбору обуви. Его бутсы были полностью черными и на них не было логотипа. Винисиус провел в них первую половину матча, а во втором тайме он сменил их на желтые.

Причина такого выбора в том, что бразилец прекратил давнее сотрудничество с Nike. Американский бренд впервые связался с игроком, когда он произвел фурор во «Фламенго» в 2013 году, и пять лет назад они подписали еще один улучшенный контракт сроком до 2028 года.

Однако в декабре появилась информация, что он дал указание своим адвокатам расторгнуть сделку. Сообщалось, что он был в ярости из-за того, что его не включили в крупные рекламные кампании Nike, а также ему казалось, что условия их соглашения не отражают его растущую ценность.

В контракте не было оговорки о его прекращении, и the Athletic сообщает, что у игрока больше нет спонсора, отсюда и такой выбор обуви.

Он носил старую версию бутс Nike Mercurial во время чемпионата мира в Катаре, их же он надел их во втором тайме.

«Контракт Вини с Nike истек», — сообщил the Athletic анонимный источник, близкий к Винисиусу.

«Мы не торопимся подписывать контракт с другим брендом. Главная цель для нас — найти подходящую компанию, которая ценит и верит в Вини и готова инвестировать в его бренд посредством рекламных кампаний по всему миру».

У игрока также есть спонсорские соглашения с Pepsi, EA Sports, Vivo, Casas Bahia, BetNacional, OneFootball, JetEngage, Golden Concept и Royaltiz.