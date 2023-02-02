Ферлан Менди проводит в «Мадриде» уже четвертый сезон, за это время он пропустил 337 дней только из-за травм. Менди травмировался 10 раз, почти все из них – мышечные, и только одна –периостит.

Самым неудачным периодом для Менди стал сезон-2021/22, когда Ферлан пять раз уходил с поля с медиками.

Еще неприятнее узнавать, что 9 из 10 травм Менди пришлись на левую ногу. Позавчера защитник получил очередное повреждение – и снова левая: пострадала полумембранозная мышца. Врачи сообщают, что Ферлан пропустит два месяца.