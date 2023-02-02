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Менди очень не везет: 10 травм за 4 сезона, 9 из них – на одну и ту же ногу. Все так плохо?

Ферлан Менди Ферлан Менди
Реал Мадрид Реал Мадрид
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Ферлан Менди проводит в «Мадриде» уже четвертый сезон, за это время он пропустил 337 дней только из-за травм. Менди травмировался 10 раз, почти все из них – мышечные, и только одна –периостит.

Самым неудачным периодом для Менди стал сезон-2021/22, когда Ферлан пять раз уходил с поля с медиками.

Еще неприятнее узнавать, что 9 из 10 травм Менди пришлись на левую ногу. Позавчера защитник получил очередное повреждение – и снова левая: пострадала полумембранозная мышца. Врачи сообщают, что Ферлан пропустит два месяца.

1 комментарий

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Геннадий Чеботарев
Три травмы за два года при Зидане и уже семь при анчелоти. Может что то не так в этом тренерском штабе с подготовкой игроков,а не а игроками?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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