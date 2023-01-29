Тренер «Сосьедада» не дает «Мадриду» вбросить из-за боковой, тянет время и получает желтую карточку
Главный тренер «Реал Сосьедад» решил поработать болл-боем во время гостевого матча на «Сантьяго Бернабеу».
На 85-й минуте встречи Иманоль Альгуасиль удержал мяч, пытаясь выиграть время, не дав хозяева поля выполнить быстрое вбрасывание.
На кадрах видно, как Антонио Рюдигер попытался забрать мяч у тренера соперника:
Арбитр показал Альгуасилю желтую карточку.
В итоге матч закончился ничьей 0:0.
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