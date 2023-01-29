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Тренер «Сосьедада» не дает «Мадриду» вбросить из-за боковой, тянет время и получает желтую карточку

Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
Реал Мадрид Реал Мадрид
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Иманоль Альгуасиль
Футбол Футбол

Главный тренер «Реал Сосьедад» решил поработать болл-боем во время гостевого матча на «Сантьяго Бернабеу».

На 85-й минуте встречи Иманоль Альгуасиль удержал мяч, пытаясь выиграть время, не дав хозяева поля выполнить быстрое вбрасывание.

На кадрах видно, как Антонио Рюдигер попытался забрать мяч у тренера соперника:

Арбитр показал Альгуасилю желтую карточку.

В итоге матч закончился ничьей 0:0.

1 комментарий

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Рамис Гилязетдинов
Повезло что Денисов не играет в Реале
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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