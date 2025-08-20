Агенты Санчо требуют «непомерные» комиссионные – они отпугнули «Ювентус» и «Атлетико». «Рома» и «МЮ» убеждают Джейдона согласиться на переход в римский клуб и пойти на уступки
«Рома» пытается договориться с Джейдоном Санчо о переходе.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, римляне уже согласовали условия перехода с «Манчестер Юнайтед» (19 млн евро и еще 5 млн в виде бонусов), но достичь компромисса с агентами футболиста непросто из-за их жесткой позиции.
Запрашиваемые представителями Санчо комиссионные «высокие, если не сказать непомерные», и именно они уже отпугнули «Ювентус» и «Атлетико». «Рома» вместе с «МЮ» пытается уговорить Джейдона принять предложение из Серии А и, соответственно, заставить агентов смягчить требования.
Подчеркивается, что окружению англичанина кажутся привлекательными условия, которые предлагают «Бешикташ» и, судя по всему, саудовские клубы.
