Модрич и Менди зацепились на тренировке и все закончилось показом средних пальцев друг другу. Это расизм или в «Реале» все нормально?
Впереди дерби Мадрида, а тут такое.
Команда Анчелотти активно готовится к четвертьфиналу Кубка Испании против «Атлетико». Настолько активно, что эмоции на тренировках бьют через край. В одном эпизодов Лука Модрич и Ферлан Менди начали показывать друг другу средние пальцы.
Позже появилось видео эпизода, из которого кажется, что партнеры делают это шутки ради. Но все равно довольно странно.
«Реал» сыграет с «Атлетико» в маnче 1/4 финала Кубка короля. Матч пройдет в четверг, 26 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.
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