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Модрич и Менди зацепились на тренировке и все закончилось показом средних пальцев друг другу. Это расизм или в «Реале» все нормально?

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Впереди дерби Мадрида, а тут такое.

Команда Анчелотти активно готовится к четвертьфиналу Кубка Испании против «Атлетико». Настолько активно, что эмоции на тренировках бьют через край. В одном эпизодов Лука Модрич и  Ферлан Менди начали показывать друг другу средние пальцы.

Позже появилось видео эпизода, из которого кажется, что партнеры делают это шутки ради. Но все равно довольно странно.

«Реал» сыграет с «Атлетико» в маnче 1/4 финала Кубка короля. Матч пройдет в четверг, 26 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.

13 комментариев

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TravenS
Если темнокожий с белым ссорится — это расизм по мнению автора? Где логика? Тогда ссора с участием двух негров — расизм²
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Badinoko
Как-то неожиданно от Модрича.
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Бальзам Биттнера
А Модрич не такой пушистый и безобидный оказывается
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Lo Zio
Попомните автору, найти у Менди средний палец
+3
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Тюменский медвежонок
Ответ Tibaut Curtois
Видимо Менди настолько чёрный что автор не разглядел какой у него палец средний.
хорошо что автор в указательном пальце Менди его "член" не разглядел и на том спасибо
+16
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Aktan
Если это самое худшее что смогла раскопать пресса, значит в команде все в порядке с атмосферой
0
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corazón blanco
Бывает такое в мужском коллективе, ничего страшного, уверен, что уже они помирились и зарыли "топор войны".
+1
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Otter
Что за бред-то про расизм…
+3
-1
+2
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Tibaut Curtois
Видимо Менди настолько чёрный что автор не разглядел какой у него палец средний.
+42
-1
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Tunar Eibov
Мы же тоже так шутим
0
-1
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Горькие слёзы Моуриньо
Да что этот нигер себе позволяет?
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El Shininho
Менди показывает средний палец (крутит у виска указательным).
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ZA.RMA
где там расизм? ничего непонятно..
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