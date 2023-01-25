Модрич и Менди зацепились на тренировке и все закончилось показом средних пальцев друг другу. Это расизм или в «Реале» все нормально?

Впереди дерби Мадрида, а тут такое.

Команда Анчелотти активно готовится к четвертьфиналу Кубка Испании против «Атлетико». Настолько активно, что эмоции на тренировках бьют через край. В одном эпизодов Лука Модрич и Ферлан Менди начали показывать друг другу средние пальцы.

Позже появилось видео эпизода, из которого кажется, что партнеры делают это шутки ради. Но все равно довольно странно.

«Реал» сыграет с «Атлетико» в маnче 1/4 финала Кубка короля. Матч пройдет в четверг, 26 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.