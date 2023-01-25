С Алабой и двумя кантерано. Заявка «Мадрида» на дерби
Возвращение Давида Алабы в заявку команды Карло Анчелотти стало приятной новостью для болельщиков «Мадрида» перед дерби. Завтра «Реал» примет «Атлетико» на «Сантьяго Бернабеу» в четвертьфинале Кубка Короля. Но австриец – единственный игрок, который успел восстановиться перед важным матчем – Дани Карвахаль, Лукас Васкес, Эден Азар и Орельен Тчуамени продолжают восстанавливаться.
Карло Анчелотти включил в заявку 22 футболиста, среди которых кантерано Марио Мартин и Аррибас, хотя у них мало шансов сыграть против команды Диего Симеоне.
Вот заявка «Мадрида» на дерби:
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