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С Алабой и двумя кантерано. Заявка «Мадрида» на дерби

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Возвращение Давида Алабы в заявку команды Карло Анчелотти стало приятной новостью для болельщиков «Мадрида» перед дерби. Завтра «Реал» примет «Атлетико» на «Сантьяго Бернабеу» в четвертьфинале Кубка Короля. Но австриец – единственный игрок, который успел восстановиться перед важным матчем – Дани Карвахаль, Лукас Васкес, Эден Азар и Орельен Тчуамени продолжают восстанавливаться.

Карло Анчелотти включил в заявку 22 футболиста, среди которых кантерано Марио Мартин и Аррибас, хотя у них мало шансов сыграть против команды Диего Симеоне.

Вот заявка «Мадрида» на дерби: 

3 комментария

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Lifar Skladchikov
Ответ corazón blanco
Согласен, пока он намного надёжнее выглядит, чем Рюдигер.
Это мягко сказано: у Рюдигера отличный характер, он явно заряжает партнеров своей уверенностью, но игровой интеллект Алабы просто невероятный
+3
0
+3
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corazón blanco
Ответ Tibaut Curtois
Незнаю выйдет Алаба в старте или нет, но новость отличная! С алабой гораздо спокойнее в защите.
Согласен, пока он намного надёжнее выглядит, чем Рюдигер.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tibaut Curtois
Незнаю выйдет Алаба в старте или нет, но новость отличная! С алабой гораздо спокойнее в защите.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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