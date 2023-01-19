Говорит Мадрид
Блог

Гути считает, что один ветеран «Реала» должен покинуть команду. И это не Карвахаль

Клубы
Гути Гути
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Гути считает, что один ветеран "Реала" должен покинуть команду.

«У меня есть сомнения насчет Луки Модрича. У него не будет места в следующем сезоне. Он не нужен «Реалу». Я не знаю, придет ли Белингем или другой полузащитник, но в какой-то момент он должен уйти".

Лука Модрич не произвел впечатления после возвращения с чемпионата мира. Хорват не оказал никакого влияния на игру «Реала» в воскресенье против "Барсы".

Текущий контракт Модрича истекает летом. Ожидается, что он продлит его еще на один год.

В этом сезоне 37-летний футболист забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 22 матчах за «Реал».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Akosha Akbarov
Учиться ещё может молодеж ему в тренерский штаб надо !!!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий