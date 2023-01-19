Гути считает, что один ветеран «Реала» должен покинуть команду. И это не Карвахаль

Гути считает, что один ветеран "Реала" должен покинуть команду. «У меня есть сомнения насчет Луки Модрича. У него не будет места в следующем сезоне. Он не нужен «Реалу». Я не знаю, придет ли Белингем или другой полузащитник, но в какой-то момент он должен уйти".

Лука Модрич не произвел впечатления после возвращения с чемпионата мира. Хорват не оказал никакого влияния на игру «Реала» в воскресенье против "Барсы".

Текущий контракт Модрича истекает летом. Ожидается, что он продлит его еще на один год.