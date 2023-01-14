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Карло Анчелотти нашел замену травмированному Лукасу Васкесу в «Кастилье»

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«Реал Мадрид» выбрал Винисиуса Тобиаса в качестве замены для Лукаса Васкеса после того, как Лукас получил травму в полуфинале Суперкубка Испании против «Валенсии», сообщает Marca.

По результатам медицинского обследования, Васкес не появится на поле раньше середины февраля.

В отсутствии Лукаса, Карло Анчелотти будет использовать Винисиуса в качестве дублера Дани Карвахаля. В этом сезоне бразилец произвел хорошее впечатление в «Кастилье», сыграв 20 матчей и сделав четыре результативные передачи.

Прошлым летом «Реал Мадрид» подписал Винисиуса из донецкого «Шахтера» на условиях аренды с возможностью выкупа в конце сезона.

3 комментария

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30-71
говорят,его решили выкупить за 10 млн у шахты
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corazón blanco
Ну наконец-то на него обратили внимание, очень перспективный игрок, надеюсь, что его действительно будут подтягивать к основе.
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Raul14
Хорошая идея! Ждем от двух Вини настоящее футбольное шоу!
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