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Роналду пришел на тренировку «Реала» в Саудовской Аравии. Игроки «Мадрида» устроили фотосессию с Кришем

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Футбол Футбол

«Реал» отправился в Саудовскую Аравию, чтобы побороться за Суперкубок Испании.

В воскресенье «Мадрид» сыграет с «Барселоной» в финале турнира. Криштиану Роналду, который недавно перебрался в саудовский «Аль-Наср», пришел на тренировку своей бывшей команды. 

«Сливочные» тепло встретили легенду клуба. Вот как это было:

Игроки «Мадрида» устроили фотосессию с Роном. Криштиану был очень оригинален в выборе поз:

Роналду поболтал и с Карло Анчелотти:

Фото с тренером:

Рады были снова увидеть Криштиану вместе с «Реалом»? 

4 комментария

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EL BICHO
Олдскулы свело, што называется )) Красота!

Криштиану под руководством Карло Анчелотти:

101 игра, 112 голов, 47 ассистов. 🐐
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Диван диванов
На последний фотке с анчелоти уже видно что криш стареет
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corazón blanco
Тёплая встреча, уверен, что он был рад видеть своих бывших партнёров, равно, как и команда его.
+1
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+1
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udiekemen
Ответ kontelaki
Комментарий удален пользователем
Ну что ты тут тогда делаешь?🗿🤦🏻
+3
0
+3
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kontelaki
Комментарий удален
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