Роналду пришел на тренировку «Реала» в Саудовской Аравии. Игроки «Мадрида» устроили фотосессию с Кришем

«Реал» отправился в Саудовскую Аравию, чтобы побороться за Суперкубок Испании.

В воскресенье «Мадрид» сыграет с «Барселоной» в финале турнира. Криштиану Роналду, который недавно перебрался в саудовский «Аль-Наср», пришел на тренировку своей бывшей команды.

«Сливочные» тепло встретили легенду клуба. Вот как это было:

Игроки «Мадрида» устроили фотосессию с Роном. Криштиану был очень оригинален в выборе поз:

Роналду поболтал и с Карло Анчелотти:

Фото с тренером:

Рады были снова увидеть Криштиану вместе с «Реалом»?