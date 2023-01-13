Роналду пришел на тренировку «Реала» в Саудовской Аравии. Игроки «Мадрида» устроили фотосессию с Кришем
«Реал» отправился в Саудовскую Аравию, чтобы побороться за Суперкубок Испании.
В воскресенье «Мадрид» сыграет с «Барселоной» в финале турнира. Криштиану Роналду, который недавно перебрался в саудовский «Аль-Наср», пришел на тренировку своей бывшей команды.
«Сливочные» тепло встретили легенду клуба. Вот как это было:
Игроки «Мадрида» устроили фотосессию с Роном. Криштиану был очень оригинален в выборе поз:
Роналду поболтал и с Карло Анчелотти:
Фото с тренером:
Рады были снова увидеть Криштиану вместе с «Реалом»?
Криштиану под руководством Карло Анчелотти:
101 игра, 112 голов, 47 ассистов. 🐐