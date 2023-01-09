Говорит Мадрид
Блог

Полуфинал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Валенсией» рассудит Эрнандес Эрнандес

Реал Мадрид Реал Мадрид
Суперкубок Испании Суперкубок Испании
Клубы
Футбол Футбол

Суперкубок Испании возвращается. 11 января победитель Ла Лиги «Реал Мадрид» сыграет с финалистом Кубка Короля «Валенсией» в полуфинале турнира. Матч рассудит Алехандро Эрнандес Эрнандес.

Финал состоится 15 января. 

Испанский арбитр судил матчи «Мадрида» в Ла Лиге 29 раз: у «сливочных» 17 побед, 5 ничьих, 7 поражений, 4 удаления, 6 пенальти в пользу «Мадрида» и 5 в пользу соперника.

С «Валенсией» Эрнандес Эрнандес работал 22 раза: 7 побед, 7 ничьих, 8 поражений и 4 удаления, 6 пенальти в пользу «Валенсии» и столько же в пользу соперника.

Во всех матчах Суперкубка будут использоваться полуавтоматические технологии и искусственный интеллект для обнаружения офсайда.

Это технология уже используется на соревнованиях, организованных УЕФА, таких как Лига чемпионов, Суперкубок Европы, а также недавно на чемпионате мира в Катаре. Это система, которая повышает точность и скорость принятия решений.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Raul14
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И здесь хотят помогать банкроту. Лол))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий