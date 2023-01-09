Полуфинал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Валенсией» рассудит Эрнандес Эрнандес

Суперкубок Испании возвращается. 11 января победитель Ла Лиги «Реал Мадрид» сыграет с финалистом Кубка Короля «Валенсией» в полуфинале турнира. Матч рассудит Алехандро Эрнандес Эрнандес.

Финал состоится 15 января.

Испанский арбитр судил матчи «Мадрида» в Ла Лиге 29 раз: у «сливочных» 17 побед, 5 ничьих, 7 поражений, 4 удаления, 6 пенальти в пользу «Мадрида» и 5 в пользу соперника.

С «Валенсией» Эрнандес Эрнандес работал 22 раза: 7 побед, 7 ничьих, 8 поражений и 4 удаления, 6 пенальти в пользу «Валенсии» и столько же в пользу соперника.

Во всех матчах Суперкубка будут использоваться полуавтоматические технологии и искусственный интеллект для обнаружения офсайда.

Это технология уже используется на соревнованиях, организованных УЕФА, таких как Лига чемпионов, Суперкубок Европы, а также недавно на чемпионате мира в Катаре. Это система, которая повышает точность и скорость принятия решений.