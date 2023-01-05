Сегодня стало известно о смерти легендарного итальянского футболиста Джанлуки Виалли. Экс-нападающий «Челси» и «Ювентуса» скончался в возрасте 58 лет. Итальянец боролся с раком поджелудочной железы с 2017 года.

Карло Анчелотти и Виалли были в хороших отношениях. Когда итальянский специалист возглавил «Реал Мадрид» в 2013 году, то Виалли не сомневался, что он добьется успеха:

«Анчелотти – лучший тренер, которого мог бы желать «Реал Мадрид». Он понимает, куда попал и готов к этому. Такой команде важно хорошо играть и побеждать, с Анчелотти получится и то, и другое. Кроме того, Карло – прекрасный человек», - заявил Виалли в интервью Sky Sport.

Карло Анчелотти попрощался с Джанлукой Виалли через социальные сети, выложив их совместную фотографию с подписью:

«Прощай, мой друг. RIP».