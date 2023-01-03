Кака, Роббен и еще трое футболистов мирового класса, которые пожалели о переходе в «Реал Мадрид»

Играть за «Реал Мадрид» - это мечта для большинства футболистов и лишь немногим удается ее осуществить. Однако, есть примеры игроков мирового класса, чья карьера пошла на спад в легендарном клубе.

Давайте вспомним пятерых футболистов, которым не повезло в «Мадриде».

Клас-Ян Хунтелар

Хотя дебютный сезон в «Реале» у Хунтелара был не так уж плох — 8 голов в 20 матчах Ла Лиги — от него ждали большего, когда он перешел в испанский клуб из «Аякса» за 20 млн евро.

Хунтелаар забил 76 голов всего в 92 матчах в Нидерландах, но в «Мадриде» ему был нанесен серьезный удар – футболиста не включили в состав команды в Лиге чемпионов. Клуб подписал Лассана Диарра также в январское трансферное окно и только один из новичков мог попасть в состав в главном турнире Европы по правилам УЕФА.

Летом Хунтелар перешел в «Милан», проведя в Королевском клубе всего шесть месяцев. После этого он поиграл в «Шальке», а затем вернулся в Голландию, снова подписав контракт с «Аяксом».

Арьен Роббен

За свою блестящую карьеру Арьен Роббен выиграл почти все, что можно. Он, бесспорно, является одним из самых успешных вингеров всех времен, но о своем пребывании в «Реале» Роббен предпочел бы забыть.

Футболист перешел в испанский клуб из «Челси» за 24 млн евро, но не блеснул так, как от него ждали: Роббен провел два неплохих сезона, но появление в команде Криштиану Роналду и Кака означало, что он не соответствовал требованиям «Мадрида».

После завершения сезона 2008/09 Роббена продали в мюнхенскую «Баварию», где он успешно возродил застопорившуюся карьеру. Он забил всего 13 голов в 65 матчах за испанскую команду, в то время как за «Баварию» отметился 144 голами в 309 матчах.

Нури Шахин

Нури Шахин перешел на «Сантьяго Бернабеу» за 9 млн фунтов из дортмундской «Боруссии» в статусе восходящей звезды - он только что был признан игроком сезона в Бундеслиге.

Однако его пребывание в «Мадриде» оказалось катастрофой. Он провел всего четыре матча за испанский клуб в Ла Лиге, не забив ни одного гола.

Впоследствии Шахина отдали в аренду «Ливерпулю», а потом отправили обратно в Дортмунд, который подписал его на постоянной основе в 2014 году.

Майкл Оуэн

Майкл Оуэн был очень талантлив, но большую часть карьеры ему мешали травмы. Последний англичанин-обладатель Золотого Мяча считался иконой на «Энфилде», где регулярно забивал, пока не перешел в «Реал Мадрид» в 2004 году.

Оуэн испытывал проблемы с физической формой в начале своего пребывания в «Реале», часто оставаясь скамейке запасных. Из-за конкуренции с такими игроками, как Рауль, Оуэн так и не нашел себя в Испании, но ему все же удалось забить 13 голов в 36 играх.

В конце сезона Оуэна отправили в «Ньюкасл», а затем в «Манчестер Юнайтед», прежде чем он подписал контракт со «Стоуком», где завершил свою карьеру.

Кака

«В 2009 году я принял предложение «Мадрида», но после трансфера я был уничтожен, потому что не смог повторить то, что делал в «Милане». Я был потерян. В Италии все любили меня, а в Испании хотели, чтобы я ушел», - вспоминал Кака.

Футболист присоединился к «Реалу» на пике карьеры, в 2007 году он стал обладателем Золотого Мяча и попадал в тройку следующие два сезона. Кака выиграл все в «Милане» и хотел получить новый вызов.

Бразилец обошелся «Мадриду» в 67 млн евро, но с приходом Криштиану Роналду и Месута Озила, Кака был вынужден был занять место на скамейке запасных. Травмы тоже сыграли свою роль и повлияли на карьеру футболиста. Кака принял участие в 85 матчах «Реала», забив 23 гола, прежде чем вернуться в свой любимый «Милан», но не смог достичь прежних высот.