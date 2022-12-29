Модрич и Тчуамени могут сыграть: заявка «Реала» на матч против «Вальядолида»

«Реал» готовится к возвращению Ла Лиги.

В первом матче после международной паузы «сливочные» отправятся в гости к «Вальядолиду». «Мадрид» уже поделился заявкой на игру:

Фанаты «королевского клуба» отреагировали на заявку в соцсетях:

💭 «Вау, надеюсь, папа Карло выпустит Азара. Да, я все еще верю в Эдена».

💭 «А что там забыл Азар? Когда уже все поймут, что он просто занимает чье-то место».

💭 «Черт, мой мозг все еще ищет имя Каземиро после Крооса и Модрича».

💭 «Мы так скучали! Как приятно, что в заявке нет Мариано».

💭 «Ох, «Вальядолиду» лучше вообще не выходить на матч. Представьте, как будет зол Бензема, он уничтожит любого соперника».

💭 «Азар и Бензема устроят на поле танцы с мячом, не сомневаюсь».

💭 «Не ожидал, что Тчуамени и Модрич попадут в заявку. Молодцы, быстро отошли от чемпионата мира».

💭 «Азар в заявке? Надеюсь, он не сыграет».

Как вам заявка «Мадрида»? Какой состав должен выпустить Анчелотти на матч против «Вальядолида»? Делитесь мнением в комментариях.