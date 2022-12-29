Говорит Мадрид
Блог

Модрич и Тчуамени могут сыграть: заявка «Реала» на матч против «Вальядолида»

Эден Азар Эден Азар
Мариано Диас Мариано Диас
Карим Бензема Карим Бензема
Клубы
Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
Лука Модрич Лука Модрич
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

«Реал» готовится к возвращению Ла Лиги.

В первом матче после международной паузы «сливочные» отправятся в гости к «Вальядолиду». «Мадрид» уже поделился заявкой на игру:

Фанаты «королевского клуба» отреагировали на заявку в соцсетях:

💭 «Вау, надеюсь, папа Карло выпустит Азара. Да, я все еще верю в Эдена».

💭 «А что там забыл Азар? Когда уже все поймут, что он просто занимает чье-то место».   

💭 «Черт, мой мозг все еще ищет имя Каземиро после Крооса и Модрича».

💭 «Мы так скучали! Как приятно, что в заявке нет Мариано».

💭 «Ох, «Вальядолиду» лучше вообще не выходить на матч. Представьте, как будет зол Бензема, он уничтожит любого соперника».

💭 «Азар и Бензема устроят на поле танцы с мячом, не сомневаюсь».

💭 «Не ожидал, что Тчуамени и Модрич попадут в заявку. Молодцы, быстро отошли от чемпионата мира».

💭 «Азар в заявке? Надеюсь, он не сыграет».

Как вам заявка «Мадрида»? Какой состав должен выпустить Анчелотти на матч против «Вальядолида»? Делитесь мнением в комментариях.     

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cevin Cigan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
За центр боязно,может ещё не восстановились?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий