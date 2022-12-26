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Экс-игрок «Реала» Саморано назвал молодого форварда, который «более совершенен, чем Мбаппе и Холанд»

Иван Саморано Иван Саморано
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«Сегодня, в мире современного футбола, мне кажется, что Хулиан Альварес - самый совершенный нападающий из всех», — сказала бывшая звезда «Реала» Иван Саморано.

«Это мальчик, который все делает хорошо: он хорошо двигается на флангах, он очень хорошо прорезает оборону. Он хорошо играет головой, бьет обеими ногами.

Когда вы думаете об игроке, который был бы хорош для всей передней линии, он самый совершенный игрок. Холанд не очень хорошо играет на флангах, Мбаппе не создает большой опасности за пределами своей позиции… А Хулиан делает все это.

Он, несомненно, будущее аргентинского футбола», — закончил 55-летний Саморано.

Хулиан Альварес был одной из самых ярких звезд чемпионата мира. 22-летний футболист забил 4 гола и отдал одну результативную передачу по ходу соревнований.

Альварес в настоящее время играет за «Манчестер Сити». Он второй нападающий после Эрлинга Холанда.

❓ Хотели бы вы когда-нибудь увидеть Альвареса в «Реале»? Если нет, то почему?

5 комментариев

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Loegaire Bell
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Ответ Александр Фандеев
Саморано чилиец🤔
А Чили где находится? В Европе что-ли, или может в Африке?
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Александр Фандеев
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Ответ corazón blanco
Саморано хвалит выходца из Южной Америки. Сити вообще вне закона, два таких ярких форварда собрали в команде. Альварес является болельщиком Мадрида и когда-то был на просмотре, возможно он когда-нибудь и окажется в команде.
Саморано чилиец🤔
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corazón blanco
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Саморано хвалит выходца из Южной Америки. Сити вообще вне закона, два таких ярких форварда собрали в команде. Альварес является болельщиком Мадрида и когда-то был на просмотре, возможно он когда-нибудь и окажется в команде.
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Lionel Van Damme
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вспомнился Витя Альварес
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Андрей Гаврилов
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Я думал, что он про Ибрагимовича, а тут вон оно что, Альварес.
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