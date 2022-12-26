Экс-игрок «Реала» Саморано назвал молодого форварда, который «более совершенен, чем Мбаппе и Холанд»

«Сегодня, в мире современного футбола, мне кажется, что Хулиан Альварес - самый совершенный нападающий из всех», — сказала бывшая звезда «Реала» Иван Саморано.

«Это мальчик, который все делает хорошо: он хорошо двигается на флангах, он очень хорошо прорезает оборону. Он хорошо играет головой, бьет обеими ногами.

Когда вы думаете об игроке, который был бы хорош для всей передней линии, он самый совершенный игрок. Холанд не очень хорошо играет на флангах, Мбаппе не создает большой опасности за пределами своей позиции… А Хулиан делает все это.

Он, несомненно, будущее аргентинского футбола», — закончил 55-летний Саморано.

Хулиан Альварес был одной из самых ярких звезд чемпионата мира. 22-летний футболист забил 4 гола и отдал одну результативную передачу по ходу соревнований.

Альварес в настоящее время играет за «Манчестер Сити». Он второй нападающий после Эрлинга Холанда.