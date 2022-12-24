Теперь не только Бензема: в «Мадриде» изменилось распределение голов между игроками

«Реал Мадрид» изменил свою формулу распределения голов между игроками команды, перейдя от практически «двухпартийной» модели в прошлом сезоне, когда Бензема и Винисиус забили 66 голов на двоих, к более открытой, с большим количеством игроков в верхней части таблицы бомбардиров. Бензема пропустил уже семь матчей из-за различных физических проблем, но команда, благодаря хорошей глубине состава, сумела компенсировать его отсутствие.

Подопечные Анчелотти настолько адаптировались, что на данном этапе у них на один гол больше, чем в прошлом сезоне: 50 забитых мячей после 21 официального матча сезона. Постоянное отсутствие Бензема не помешало «Мадриду» сохранить свой голевой ритм, хотя распределение ролей сильно изменилось, в основном за счет трех звезд: Винисиуса (10 голов), Вальверде (8) и Родриго (7). Бензема, несмотря на травмы, находится не слишком далеко: 6 голов.

На данном этапе в прошлом сезоне Бензема и Винисиус забили 29 из 49 голов «Мадрида» (59%): Карим – 17, бразилец – 12. Следующим в списке, на довольно большом расстоянии, был Асенсио – 4. 14 игрокам из 25-ти удалось поразить ворота соперников, несмотря на то, что Анчелотти почти не делал ротаций в первой части сезона. Эта тенденция сохранялась на протяжении большей части кампании 2021/22 и во многом привела к титулам Ла Лиги и Лиги Чемпионов: весь атакующий поток шел к Бензема и Винисиусу.

В этом сезоне, однако, наблюдается парадокс: несмотря на то, что из-за очень плотного графика и паузы на Чемпионат Мира Анчелотти проводит ротацию значительно чаще, чем в прошлом сезоне, лишь 12 игроков «Мадрида» смогли забить голы. И если в прошлом сезоне 29 из 49 голов были забиты двумя игроками, то в этом 31 из 50 (62%) были забиты четырьмя: Винисиусом, Вальверде, Родриго и Бензема.

Однако не все зависит от этой четверки: за ними у «Мадрида» есть еще несколько игроков, которые доказывают, что умеют забивать. Модрич является пятым лучшим бомбардиром команды с пятью голами; за весь прошлый сезон у него было всего три гола. Затем идут Милитао и Марко Асенсио, на счету которого три гола и три голевые передачи всего за 426 минут. Он участвует в голевом моменте каждую 71 минуту, и только тот факт, что у него было не так много игрового времени, не позволил ему улучшить эту статистику. Так было и в прошлом сезоне: несмотря на то, что Марко не являлся основным игроком большую часть кампании, он завершил ее с 12 голами и стал третьим лучшим бомбардиром команды. Сейчас он держит руку на пульсе: в конце сезона Марко может продлить контракт с клубом или уйти в статусе свободного агента.

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