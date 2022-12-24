Говорит Мадрид
Блог

Теперь не только Бензема: в «Мадриде» изменилось распределение голов между игроками

Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Клубы
Карим Бензема Карим Бензема
Марко Асенсио Марко Асенсио
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

«Реал Мадрид» изменил свою формулу распределения голов между игроками команды, перейдя от практически «двухпартийной» модели в прошлом сезоне, когда Бензема и Винисиус забили 66 голов на двоих, к более открытой, с большим количеством игроков в верхней части таблицы бомбардиров. Бензема пропустил уже семь матчей из-за различных физических проблем, но команда, благодаря хорошей глубине состава, сумела компенсировать его отсутствие.

Подопечные Анчелотти настолько адаптировались, что на данном этапе у них на один гол больше, чем в прошлом сезоне: 50 забитых мячей после 21 официального матча сезона. Постоянное отсутствие Бензема не помешало «Мадриду» сохранить свой голевой ритм, хотя распределение ролей сильно изменилось, в основном за счет трех звезд: Винисиуса (10 голов), Вальверде (8) и Родриго (7). Бензема, несмотря на травмы, находится не слишком далеко: 6 голов.

На данном этапе в прошлом сезоне Бензема и Винисиус забили 29 из 49 голов «Мадрида» (59%): Карим – 17, бразилец – 12. Следующим в списке, на довольно большом расстоянии, был Асенсио – 4. 14 игрокам из 25-ти удалось поразить ворота соперников, несмотря на то, что Анчелотти почти не делал ротаций в первой части сезона. Эта тенденция сохранялась на протяжении большей части кампании 2021/22 и во многом привела к титулам Ла Лиги и Лиги Чемпионов: весь атакующий поток шел к Бензема и Винисиусу.

В этом сезоне, однако, наблюдается парадокс: несмотря на то, что из-за очень плотного графика и паузы на Чемпионат Мира Анчелотти проводит ротацию значительно чаще, чем в прошлом сезоне, лишь 12 игроков «Мадрида» смогли забить голы. И если в прошлом сезоне 29 из 49 голов были забиты двумя игроками, то в этом 31 из 50 (62%) были забиты четырьмя: Винисиусом, Вальверде, Родриго и Бензема.

Однако не все зависит от этой четверки: за ними у «Мадрида» есть еще несколько игроков, которые доказывают, что умеют забивать. Модрич является пятым лучшим бомбардиром команды с пятью голами; за весь прошлый сезон у него было всего три гола. Затем идут Милитао и Марко Асенсио, на счету которого три гола и три голевые передачи всего за 426 минут. Он участвует в голевом моменте каждую 71 минуту, и только тот факт, что у него было не так много игрового времени, не позволил ему улучшить эту статистику. Так было и в прошлом сезоне: несмотря на то, что Марко не являлся основным игроком большую часть кампании, он завершил ее с 12 голами и стал третьим лучшим бомбардиром команды. Сейчас он держит руку на пульсе: в конце сезона Марко может продлить контракт с клубом или уйти в статусе свободного агента.

Источник

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cevin Cigan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Всё таки Марко нужно дать шанс! По крайней мере,с голевым чутьём,у него всегда был порядок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий