Говорит Мадрид
Блог

Модрич успокаивал Родриго после вылета Бразилии с ЧМ. Гоэс не забил в серии пенальти

Родриго Гоэс Родриго Гоэс
Сборная Хорватии по футболу Сборная Хорватии по футболу
Реал Мадрид Реал Мадрид
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Клубы
Лука Модрич Лука Модрич
Футбол Футбол

Хорватия выбила Бразилию с чемпионата мира. Футболисты Далича оказались точнее в серии пенальти, опыт у них в этом очень богатый. 

Родриго был первым бразильцем, подошедшим к точке. Гоэс перемудрил с разбегом, и Ливакович отразил удар полузащитника «Реала». 

Маркиньос тоже забить не сумел, а вот хорваты не промахнулись ни разу и вырвали у соперника путевку в следующий раунд турнира.

После матча Лука успокаивал расстроенного Родриго:

У Модрича и Родриго очень теплые отношения. Перед четвертьфиналом Гоэс выложил в соцсети совместное фото с Лукой, подписав: «Увидимся, папа». Хорват оставил в комментариях эмодзи в виде сердца.

Очень трогательно.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные