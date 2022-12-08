Модрич успокаивал Родриго после вылета Бразилии с ЧМ. Гоэс не забил в серии пенальти

Хорватия выбила Бразилию с чемпионата мира. Футболисты Далича оказались точнее в серии пенальти, опыт у них в этом очень богатый.

Родриго был первым бразильцем, подошедшим к точке. Гоэс перемудрил с разбегом, и Ливакович отразил удар полузащитника «Реала».

Маркиньос тоже забить не сумел, а вот хорваты не промахнулись ни разу и вырвали у соперника путевку в следующий раунд турнира.

После матча Лука успокаивал расстроенного Родриго:

У Модрича и Родриго очень теплые отношения. Перед четвертьфиналом Гоэс выложил в соцсети совместное фото с Лукой, подписав: «Увидимся, папа». Хорват оставил в комментариях эмодзи в виде сердца.

Очень трогательно.