2 причины, почему Беллингем поедет в АПЛ, а не в «Реал»
Джуд Беллингем — один из самых горячих талантов на рынке, и «Реал», как говорят, является одной из заинтересованных сторон.
Однако сейчас английский полузащитник все ближе к возвращению в Премьер-лигу.
По словам Маттео Моретто (5 звезд), «Реал» не хочет вступать в торговую войну за Беллингема. Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» может запросить за полузащитника до 150 миллионов евро.
Кристиан Фальк из Sky Sports добавляет, что семья Джуда предпочитает переезд в «Ливерпуль» , а переговоры с «красными» на данный момент более продвинуты.
Беллингем отлично начал сезон в «Боруссии», забив 9 голов и сделав 3 передачи в 22 матчах, а также сыграл решающую роль в сборной Англии на чемпионате мира .
Комментарии