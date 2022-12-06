Антонио Пинтус: «Я иногда ночами не сплю, думаю, как к этому адаптироваться»

Антонио Пинтус отвечает за физическую подготовку «Мадрида»,он рассказал RealMadrid TV об особенностях работы в текущем сезоне.

О тренировках

«Футболисты, которые не поехали на чемпионат мира, проводят еще одну предсезонку. Мы частично повторяем то, что делали летом».

О футболистах на чемпионате мира

«Конечно, тем, кто остался – проще. Есть команды, чьи игроки не поехали в Катар, и они воспользуются международным перерывом, чтобы набрать форму. У нас в распоряжении достаточно игроков, поэтому чемпионат мира для меня не проблема – проблемы будут, если мы сможем продолжить борьбу в Кубке Короля – с 30 декабря нам придется играть каждые три дня вплоть до марта».

О перепаде температур

«Это проблема: в текущем сезоне у нас во вторник проходил матч в Глазго, где было +18 градусов, а в субботу на «Бернабеу» в +36. Конечно же это влияет на футболистов и на их скорость. Я иногда ночами не сплю, думаю, как к этому адаптироваться. Но я оптимист, пока у нас все хорошо, и мы продолжим бороться за победу во всех турнирах».