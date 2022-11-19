Запасной игрок «Реала» отказался от отпуска и будет тренироваться с «Кастильей»
Marca сообщает, что, в отличие от своих товарищей по команде, которые не поехали на чемпионат мира, Хесус Вальехо продолжит тренировки в перерыве.
Центральный защитник решил отказаться от отпуска и пока будет работать с «Реал Мадрид Кастилья» под руководством Рауля. Он будет тренироваться пять дней в неделю и оставаться дома на выходных, когда играет резерв.
Вальехо хочет быть в отличной форме после возвращения клубных соревнований, так как надеется, что Карло Анчелотти даст ему шанс.
Пока что в этом сезоне 25-летний игрок сыграл всего 17 минут в матче против «Селтика». В настоящее время испанец является пятым вариантом Анчелотти на позиции центрального защитника.
Команда вернется к тренировкам 1 декабря, а Ла Лига возобновится 31 декабря.
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