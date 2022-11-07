«Мы – чемпионы и постараемся отстоять наш титул». Эмилио Бутрагеньо о результатах жеребьевки ЛЧ

Эмилио Бутрагеньо прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, согласно которым пути «Мадрида» и «Ливерпуля» снова сойдутся.

«Это повторение последнего финала турнира. Мы два клуба с богатой историей - вне всяких сомнений, противостояние будет жарким и захватывающим для болельщиков обеих сторон».

«Мы – действующие чемпионы и постараемся отстоять наш титул, понимая, что нам предстоит борьба с серьезным соперником. Мы сделаем все возможное, чтобы попасть в четвертьфинал».

«Чемпионат мира существенно повлияет на сезон: посмотрим, в каком состоянии вернутся футболисты. Остается надеяться, что мы будем в хорошей форме и сможем пройти этот плей-офф».

«Ливерпуль» - настоящий чемпион, их стадион подталкивает команду вперед. Нам будет очень сложно, но мы – «Реал Мадрид», все знают, что для нас значит Лига чемпионов. Ответный матч пройдет на «Бернабеу», и мы будем рассчитывать на поддержку наших болельщиков – мы сделаем все возможное».