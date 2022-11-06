«У нас был разговор за несколько месяцев до этого»: Фред рассказал, что Каземиро давно планировал перейти в «МЮ»

В интервью TNT Sports Brasil полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред рассказал, что уход Каземиро из «Реала» не был спонтанным.

«Я узнал об этом задолго до того, как оба клуба объявили об этом. Мы говорили за несколько месяцев до этого.

Ему понравился проект, и он подумал, что это будет здорово, поэтому он решил присоединиться к нам. Для меня удовольствие играть вместе с Каземиро».

Для многих уход Каземиро из «Реала» стал неожиданностью. Однако сам полузащитник признался, что задумываться о возможном уходе начал уже после финала Лиги чемпионов.