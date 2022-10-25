«Реал» пытается убедить Крооса продлить контракт. Немец в раздумьях

Мадридский «Реал» уже строит планы на следующий сезон, и в одном из сценариев Тони Крооса больше не будет в команде.

По этой причине все известные личности клуба пытаются убедить немца продлить контракт еще на один год, хотя решение находится в руках бывшего игрока «Баварии». Кроос, перешедший в Королевский клуб всего за 25 миллионов евро, несомненно, является одним из самых успешных игроков в истории «Мадрида».

Главным сторонником немца является Флорентино Перес, который считает полузащитника одним из лучших своих приобретений за два периода работы в клубе. На самом деле, Перес готов предложить немцу очень многое, чтобы он остался, и уже дал ему понять, что дверь открыта для продления контракта.

Карло Анчелотти также является очень важной фигурой в попытке убедить Крооса остаться в команде.

Уже в первом своем периоде в клубе он вселил в него уверенность: Тони занял место полузащитника в отсутствие Каземиро, находившегося тогда в аренде в «Порту». Именно в кампании 2014/15, последовавшей за Ла Десимой, немец играл практически в каждом матче.

Анчелотти воссоединился с Кроосом во время своего второго пребывания в «Мадриде», и немец снова стал неприкасаемым. Футболист словно переживает вторую молодость, несмотря на слухи о завершении карьеры.

Тот факт, что Кроос больше не играет за свою национальную команду, помог ему справиться с проблемами с пахом, и поэтому в этом сезоне он постоянно присутствует в команде итальянского тренера.

Усиление полузащиты в лице Орельена Чуамени и Эдуардо Камавинги также позволило ему играть там, где ему больше нравится, и даже больше на своей естественной позиции.

Он является пятым по частоте использования игроком, вторым в полузащите после Федерико Вальверде и всего на десять минут отстает от Дани Карвахаля, который является четвертым по количество игровых минут в команде.

Анчелотти всегда был очень осторожен, когда речь заходила о продолжении карьеры Крооса. Однако перед игрой с «Эльче» он впервые сказал, что верит в то, что полузащитник останется.

«Я говорил с Кроосом, он подумает об этом после Чемпионата Мира. Лично я думаю, что он останется», – сказал итальянец.

В раздевалке Кроос продолжает чувствовать свою значимость.

Чуамени признался, что работа рядом с бывшим игроком сборной Германии помогает ему совершенствоваться, в результате чего его адаптация проходит легче.

То, что немец чувствует себя важной частью новой команды, похоже, является ключом к обновлению его контракта. Кроос осознает, что он является частью группы, которая постепенно покинет «Реал Мадрид». Из самой успешной полузащиты последнего времени ушел Каземиро, а контракт Луки Модрича истекает в конце сезона 2022/23.

В свои 32 года Кроос теоретически еще способен выступать на самом высоком уровне, судя по тому, что мы видим в этом сезоне.

Модрич и Бензема – также возрастные игроки, и они оба являются примером для бывшего игрока «Баварии», что возраст не определяет вашу работоспособность.

Окончательное решение находится в руках Крооса, и «Реал Мадрид» будет ждать его.

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