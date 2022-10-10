Ферлан Менди не оставляет шанса конкурентам: у француза удивительная статистика побед с «Мадридом»

Появление Фердана Менди в стартовом составе – одно из самых ожидаемых событий матча «Шахтер» - «Реал Мадрид». Карло Анчелотти не использовал его с «Хетафе», но даст шанс в Варшаве перед класико в воскресенье.

Анчелотти всегда верил в латераля, предпочитая его Марсело, а когда в команде есть Алаба, способный играть на этой позиции, для Менди все равно ничего не изменилось.

Появление в «Мадриде» Антонио Рюдигера этим летом предоставило Карло Анчелотти больший выбор в защите. Казалось очевидным: Алаба должен сместиться на позицию левого латераля, чтобы новичок мог проявить себя в центре. Однако, по такой схеме Анчелотти действовал только в прошедшем матче с «Хетафе» и ранее с «Эспаньолом». Ферлан Менди не смог попасть в основной состав против «Лейпцига», тогда его место занял Начо, а Алаба и Рюдигер играли в центре. Так что, можно смело сказать, что Менди – главный левый латераль и игрок основы обороны вместе с Карвахалем, Милитао и Алабой.

Ферлан был в старте в 9 матчах из 12 сыгранных: еще в прошлом сезоне он доказал, что его травмы в прошлом. Постепенно он рос и стал незаменимым игроком в Лиге чемпионов – в самом эпичном розыгрыше в истории «Мадрида» - пропустив только ремонтаду с «ПСЖ» на «Бернабеу» из-за санкций.

Первым в Менди поверил Зидан, потом Анчелотти, и статистика футболиста объясняет решение тренеров: с Ферланом на поле «Реал Мадрид» проиграл в Ла Лиге только дважды с 2019 года (в сезоне 2020/21 «Леванте» 1:2 и в сезоне 2021/22 «Хетафе» 1:0). Француз сыграл в чемпионате Испании 79 матчей: 68 закончились победой, 9 ничьей. В своих 115 матчах за «Реал Мадрид» Менди был в стартовом составе в 99.