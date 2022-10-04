Травмы преследуют Озила даже в Турции: немецкий полузащитник опубликовал фото из больницы после операции

Не сможет играть как минимум три месяца.

Экс-полузащитник «Реала» Месут Озил пропустит около трех месяцев из-за операции на спине. Об этом Fanatik рассказал президент клуба Гексел Гюмюшдаг.

«Для нас большое удовольствие иметь в наличии такого игрока, как Озил. Однако у него уже долгое время были проблемы со спиной. Было принято решение провести операцию, чтобы решить проблему. Месут не поможет нам около трех месяцев после вмешательства. А дальше, я думаю, он внесет большой вклад в наши победы», — сказал Гюмюшдаг.

33-летний Озил перешел в «Истанбул Башакшехир» летом из «Фенербахче». Он подписал контракт до конца сезона-2022/23.

Ранее немецкий хавбек выступал за «Арсенал», «Реал», «Вердер», «Шальке». Также на его счету 92 матча за сборную Германии. За три года в Мадриде Месут в 105 матчах забил 19 голов.