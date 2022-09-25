Менди – один из самых недооцененных игроков «Реала»: с ним команда проиграла лишь 2 из 72 матчей

Ферлан Менди – один из самых недооцененных игроков «Мадрида».

Критики и болельщики, как правило, фокусируются на его атакующих качествах, хотя именно в защите он играет наиболее заметную роль: француз является настоящей стеной у своих ворот и почти всегда гарантией триумфа команды. С Менди на поле «Мадрид» проиграл только 2 из 72 последних матчей.

Однако французу было нелегко в «Мадриде». Сначала ему пришлось выдержать конкуренцию с такой иконой, как Марсело, а затем справиться с хронической физической проблемой, затрагивающей мышцы голени. Боли оставили заметный отпечаток в двух последних сезонах француза, а также отразились на его показателях. В общей сложности, более 200 дней отсутствия между сезонами 2020/21, еще при Зинедине Зидане, и 2021/22, уже при Карло Анчелотти.

Тренерский штаб «Мадрида» во главе с Карло Анчелотти и Антонио Пинтусом разработал для Менди специальный план работы начиная с предсезонной подготовки. Стратегия, включающая особый распорядок дня с меньшей нагрузкой.

План, который на сегодняшний день работает, поскольку на старте нынешнего сезона Менди не испытывает проблем с голенью. Он принял участие в 8 из 9 матчей «Мадрида», в семи из них вышел в «старте», и только в матче с «Эспаньолом» он получил отдых, хотя и был на скамейке запасных. Он сыграл 574 минуты, став 7-м игроком по количеству проведенного времени на поле в этой первой части сезона.

Хорошая форма, демонстрируемая Менди в «Мадриде», вновь открыла ему двери в сборную Франции, в которой он будет конкурировать за место с бывшим игроком «сливочных» Тео Эрнандесом. Вне заявки уже остался Люка Динь, игрок, который до сих пор был преградой для Менди в сборной. Для Ферлана это золотая возможность попасть в окончательную заявку команды на Чемпионат Мира в Катаре, что стало бы большим достижением в качестве игрока сборной Франции, учитывая, что Менди провел всего 7 матчей за свою национальную команду.

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