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Без Карвахаля: номинанты на награду лучшего игрока «Реала» в сентябре

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Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго, Орельен Тчуамени и Лука Модрич вошли в список претендентов на звание лучшего игрока «Реала» в этом месяце.

Вальверде кажется здесь явным фаворитом. Уругваец забил три гола и отдал две результативные передачи в пяти матчах во всех турнирах в этом месяце.

Тчуамени тоже заслуживает награды. В сентябре француз играл безупречно, доказывая, что он отлично заменил Каземиро, который этим летом ушел в «Манчестер Юнайтед». 

Кто на ваш взгляд должен получить награду? Пишите имя своего фаворита в комментариях!

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