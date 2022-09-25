Без Карвахаля: номинанты на награду лучшего игрока «Реала» в сентябре

Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго, Орельен Тчуамени и Лука Модрич вошли в список претендентов на звание лучшего игрока «Реала» в этом месяце.

Вальверде кажется здесь явным фаворитом. Уругваец забил три гола и отдал две результативные передачи в пяти матчах во всех турнирах в этом месяце.

Тчуамени тоже заслуживает награды. В сентябре француз играл безупречно, доказывая, что он отлично заменил Каземиро, который этим летом ушел в «Манчестер Юнайтед».

Кто на ваш взгляд должен получить награду? Пишите имя своего фаворита в комментариях!