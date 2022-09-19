Самая сильная сторона «Реала» в матче против «Атлетико». Показываем на схеме

«Реал» одержал победу в девятом матче сезона! На этот раз жертвой стал «Атлетико». «Сливочные» выиграли со счетом 2:1 на «Ванда Метрополитано».

Несмотря на то, что в первом тайме игроки «Атлетико» больше владели мячом (51%) и нанесли больше ударов (8 против 4), чем футболисты «Реала», именно «сливочные» лучше контролировали ситуацию и создавали более острые атаки.

Во втором тайме «Атлетико» по-прежнему больше владел мячом (54%), но это было практически бессмысленно, ведь игроки «королевского клуба» сдерживали натиск «матрасников» вплоть до 83-й минуты, когда Эрмосо забил утешительный гол.

Самая сильная стороны игры «Реала» в мадридском дерби – полузащита. Орельен Тчуамени, Тони Кроос и Лука Модрич провели потрясающий матч.

Полузащитники «Реала» бегали вокруг «матрасников» и с легкостью находили своих нападающих. Взять хотя бы изумительную передачу Тчуамени на Родриго:

Не будем забывать и элегантную передачу Модрича на Винисиуса, с которой началась вторая голевая атака «королевского клуба».

«Реал» почти не атаковал с середины поля, но «сливочные» взламывали «Атлетико» с помощью точных передач вразрез из центра. Это позволило Винисиусу, Родриго и Вальверде создавать опасность в финальной трети.

Лишь 21% атак «Реала» проходил через центр, ведь полузащитники были сосредоточены на создании возможностей для нападающих.

Точность передач Крооса, Модрича и Тчуамени составила 91%!

Более того, Модрич записал на свой счет одну предголевую передачу и два ключевых паса. Тчуамени может похвастаться ассистом и одним ключевым пасом. Кроос также оформил один ключевой пас, кроме того, все семь длинных передач Тони выполнил точно.

У «Реала», возможно, самая сильная полузащита в Ла Лиге!