Говорит Мадрид
Блог

Болельщики на «Бернабеу» освистали Асенсио

Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы
Марко Асенсио Марко Асенсио
Футбол Футбол

Свист был слышен на «Бернабеу» еще в первом тайме: когда «Лейпциг» активно владел мячом, болельщики показывали своей команде, что недовольны ее действиями.

 

Во втором тайме свит раздался снова, как только на газон вышел Марко Асенсио: на 60-й минуте матча футболист заменил Камавингу.

Сейчас между Марко и болельщиками клуба сложные отношения: летом футболист мог покинуть команду, а недавно позволил себе вспышку гнева во время встречи с «Мальоркой», когда Карло Анчелотти не выпустил его на поле.

Больше крутых новостей, материалов, продвинутой статистики и видео — в приложении «Реала»! Скачивай!

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные