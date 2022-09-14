Болельщики на «Бернабеу» освистали Асенсио

Свист был слышен на «Бернабеу» еще в первом тайме: когда «Лейпциг» активно владел мячом, болельщики показывали своей команде, что недовольны ее действиями.

Во втором тайме свит раздался снова, как только на газон вышел Марко Асенсио: на 60-й минуте матча футболист заменил Камавингу.

Сейчас между Марко и болельщиками клуба сложные отношения: летом футболист мог покинуть команду, а недавно позволил себе вспышку гнева во время встречи с «Мальоркой», когда Карло Анчелотти не выпустил его на поле.

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