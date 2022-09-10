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«Я не буду просить Азара забивать, как Бензема». Анчелотти подтвердил выход бельгийца в основе против «Мальорки»

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«Изменение в системе без Карима Бензема? Нет, мы ничего менять не будем», - заявил Карло Анчелотти во время пресс-конференции перед игрой с «Мальоркой».

«Разумеется, я не буду просить Эдена Азара забивать голы, как Карим – я хочу, чтобы он играл хорошо и подключался к атаке».

Тренер «Мадрида» подтвердил, что бельгиец выйдет в основе команды в завтрашнем матче с «Мальоркой» вместо Карима Бензема.

Азару предстоит исполнить роль «ложной девятки», как он сделал это против «Селтика»: 31-летний футболист отлично справился с задачей, забив гол и выполнив результативную передачу.

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