Родриго и Милиато должны получить испанское гражданство в январе

По сообщениям ESPN, Эдер Милитао и Родриго Гоэс получат испанское гражданство в январе 2023 года.

Недавно обладателем испанского паспорта стал Винисиус, когда к нему присоединятся Родриго и Милитао, то у «Мадрида» появится место для троих игроков – не граждан Евросоюза.

Винисиус Тобиас, представляющий сейчас «Кастилью», впечатлил Карло Анчелотти и может занять одно из освободившихся мест. Бразильский правый защитник перешел в «Реал Мадрид» в прошлом сезоне из «Шахтера» на правах аренды. Его соглашение с клубом истекает будущим летом, но вполне возможно, что Винисиус останется в столице Испании на постоянной основе.

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