И даже не Бензема.

«Мадрид» потратил 100 миллионов евро на Орельена Тчумени, и француз, похоже, справляется со своей задачей.

Большинство мадридистов в Твиттере считают, что он стал лучшим игроком «Реала» после 4 игр в этом сезоне.

ZZ: «Тчуамени заслуживает похвалы. Он был нашим лучшим игроком в этом сезоне».

Хоуссам Гаммуди: «Тчуамени выдающийся игрок. То, что он сделал в 4 играх, превратило 100 миллионов фунтов стерлингов в сущую мелочь. Он лучший игрок «Мадрида» в этом сезоне».

«Лос Бланкос» на La Liga TV: «Тчуамени был невероятен. Лучший игрок тайма и, возможно, лучший игрок «Реала» в этом сезоне».

$bigD: «Тчуамени был нашим лучшим игроком в этом сезоне».

Greeη Machiηe: «Тчуамени, вероятно, лучший игрок «Мадрида» в этом сезоне. То, что он сделал в 4 матчах, это невероятно».

Отметит, что француз получил железное место в основе после продажи опорника Каземиро в «МЮ» - бразилец считался одним из ключевых игроков системы Анчелотти.

Согласны ли вы с фанатами в их оценке Тчуамени? А кто лучший игрок «Реала» по вашему мнению?

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