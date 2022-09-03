«Реал» представил фанатам на «Бернабеу» трофеи ЛЧ и Суперкубка УЕФА. Показываем, как это было

Сегодня «Реал Мадрид» провел свой первый домашний матч на обновленном «Сантьяго Бернабеу». «Сливочные» одержали победу над «Бетисом» в упорной борьбе.

Перед матчем четыре капитана «королевского клуба», Бензема, Модрич, Начо и Карвахаль, представили фанатам, собравшимся на «Бернабеу», трофеи Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Давайте посмотрим на то, как это было:

Бензема отлично смотрится с «ушастиком». Вполне возможно, что в скором времени «Сантьяго Бернабеу» увидит Карима с самой престижной индивидуальной наградой в футболе. Вы знаете, о чем речь.