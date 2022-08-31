Говорит Мадрид
Блог

Азар, Асенсио и еще 2 игрока останутся в «Реале» из-за отсутствия предложений

Эден Азар Эден Азар
Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы
Футбол Футбол

По информации Marca, «Реал» ожидает, что Эден Азар, Альваро Одриосола, Мариано и Марко Асенсио продолжат работу в клубе в этом сезоне.

Трансферное окно закрывается 1 сентября, и на данный момент предложений по этим игрокам нет.

Из четырех игроков Асенсио — единственный, к кому проявили интерес топ-клубы. Тем не менее, вингер полон решимости изменить свою ситуацию в «Мадриде» и сыграть важную роль в этом сезоне.

Одриосола, кажется, игрок, на которого меньше всего рассчитывает Карло Анчелотти, предпочитая другие варианты на позиции правого защитника. Тем не менее клуб был готов к уходу всех четырех игроков по экономическим причинам.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные