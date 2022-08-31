Азар, Асенсио и еще 2 игрока останутся в «Реале» из-за отсутствия предложений

По информации Marca, «Реал» ожидает, что Эден Азар, Альваро Одриосола, Мариано и Марко Асенсио продолжат работу в клубе в этом сезоне.

Трансферное окно закрывается 1 сентября, и на данный момент предложений по этим игрокам нет.

Из четырех игроков Асенсио — единственный, к кому проявили интерес топ-клубы. Тем не менее, вингер полон решимости изменить свою ситуацию в «Мадриде» и сыграть важную роль в этом сезоне.