«Атлетико» все еще может подписать Роналду. Легенда «Реала» Гути считает, что фанов не должно это беспокоить

«Нет [меня бы не беспокоило, если бы Роналду присоединился к Атлетико].

Выступая в телепрограмме El Chiringuito, икона «Реала» Гути высказался о возможном переходе Роналду в "Атлетико".

Криштиану отдал «Реалу» все, что мог. Когда игрок уходит из «Реала», мы желаем ему всего наилучшего.

Мне было бы все равно, если бы он присоединился к «Атлетико», — добавил экс-полузащитник.

Роналду был связан с уходом из «МЮ», а «Атлетико» стал одним из фаворитов.

Диего Симоне хочет, чтобы «Атлетико» подписал Криштиану.

Главный тренер мадридской команды желает, чтобы трансфер португальца произвел такой же эффект, как и переход Луиса Суареса в 2020 году, сообщает журналист Гильем Балаге.

Самому игроку нравится идея о переходе в «Атлетико». Мадридский клуб ищет возможности для того, чтобы угодить Симеоне и агенту футболиста Жорже Мендешу, у которого очень хорошие отношения с лицами, принимающими решения в «Атлетико».