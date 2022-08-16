Бастиан Швайнштайгер: «Сейчас Бензема — абсолютно точно лучший центрфорвард мира»

По словам легенды мюнхенской «Баварии» и сборной, в мире нет лучшего нападающего, чем Карим Бензема.

«На данный момент лучший центральный нападающий мира — впечатляют не только голы, которые он забивает, но и его влияние на команду», — написал Швайнштайгер в Twitter.

Для меня удивительно, насколько умно он действует без мяча. Без сомнения, он выиграет «Золотой мяч» в 2022 году».

В прошлом сезоне Бензема забил 50 голов за клуб и сборную. Он также отдал 15 передач своим товарищам по «Реалу».

Этот сезон Бензема начал не менее эффективно, забив победный гол в матче за Суперкубок УЕФА.