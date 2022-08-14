Анчелотти заявил, что рассчитывает на Асенсио и Себальоса в этом сезоне

Несмотря на то, что «Реал» все еще готов расстаться с Марко Асенсио и Дани Себальосом, Карло Анчелотти заявил, что рассчитывает на этот дуэт в новом сезоне. Об этом тренер сказал на пресс-конференции перед матчем «Реала» против «Альмерии»:

«Они здесь и работают нормально. Каждый из них может прокомментировать свое будущее, но я сосредоточен на команде, в которой у меня есть оба этих игрока. Так будет продолжаться до 31 августа. Если что-то изменится в их голове, мы адаптируемся».

Контракты Асенсио и Себальоса истекают в 2023 году. На данный момент клуб не намерен продлевать соглашения игроков, а это означает, что дуэт может уйти бесплатно следующим летом, если они не будут проданы до 31 августа этого года.