Бывший игрок «Челси» Джо Коул не включил «Мадрид» в число фаворитов в предстоящей Лиге Чемпионов

Бывший игрок «Челси» Джо Коул не считает «Реал Мадрид» фаворитом предстоящего розыгрыша Лиги Чемпионов.

«Я думаю, что «ПСЖ», «МанСити», «Ливерпуль» и «Бавария» входят в число фаворитов», - заявил Коул в интервью BT Sport.

«Реал Мадрид» выиграл Лигу Чемпионов и нужно отдать им должное, в их составе игроки мирового класса, командой управляет высококлассный тренер, но подумайте, сколько звезд должно сойтись, чтобы они снова повторили свой успех?».

«Матч против «Челси», матч против «Сити», да даже финал…Тибо Куртуа провел лучший матч в карьере. Сможет ли он сделать это снова?».

По иронии судьбы, «сливочные» оказались сильнее своих соперников в плей-офф Лиги Чемпионов, когда большинство экспертов, таких как Коул, списывали их со счетов.

Команда Анчплотти постарается удержать статус чемпиона Европы в этом сезоне, выиграв свой 15 трофей в главном футбольном турнире.