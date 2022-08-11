Милитао в Суперкубке был непроходим: подкатом прервал передачу, кувырком назад поднялся на ноги и накрыл соперника

Обеспечил «Реалу» надежный тыл.

Милитао стал одним из героев матча с «Айнтрахтом», блестяще сыграв в обороне – в итоге «Реал» не пропустил и забил дважды, одержав победу со счетом 2:0 в вечернем матче в Хельсинки.

Особенно отличился бразилец на 24-й минуте, когда у Франкфурта была многообещающая атака, которая была прервана потрясающей игрой Милитао в защите – бразилец в одиночку сначала прервал опасный прострел

Рывком поднялся на ноги, совершив кувырок назад

И накрыл нападающего немецкого клуба

В прошлом сезоне 24-летний игрок провел впечатляющие 50 матчей во всех соревнованиях и, похоже, сыграет ключевую роль для своей команды в новом сезоне, несмотря на подписание Рюдигера, оставшегося в запасе в Суперкубке.