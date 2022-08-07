С Днем Рождения, Дани Себальос!

Дани Себальосу исполняется 26 лет. Полузащитник родился 7 августа 1996 года в Утрере (Севилья) и попал в «Реал Мадрид» летом 2017 года. За время своего пребывания в Королевском клубе Дани принял участие в 74 официальных матчах и выиграл 8 турниров: дважды Лигу Чемпионов, дважды Клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы, Ла Лигу и дважды Суперкубок Испании.

Себальос перешел в «Реал Мадрид» из «Бетиса», его дебют в составе «сливочных» состоялся в Класико в Суперкубке на «Бернабеу» 16 августа 2017 года.

С 2019 по 2021 год Дани играл в «Арсенале» и вернулся в «Мадрид» в прошлом сезоне, завоевав с клубом Лигу Чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании.

Себальос является игроком сборной Испании, прошлым летом с командой они стали серебряными призерами Олимпийских игр в Японии.