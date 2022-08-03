Гути попробует себя в новом качестве в предстоящем сезоне Ла Лиги

Спортивный стриминговый сервис DAZN – новый партнер Ла Лиги, получивший права на трансляцию матчей, привлек лучшие силы, чтобы зрители у экранов не скучали.

DAZN объявили, что Хосе Мария Гутьеррес, больше известный, как Гути, присоединяется к команде комментаторов и сможет делиться своим опытом игрока и тренера со зрителями.

Гути попробует себя в роли комментатора, а также оценит трансферную политику команд Ла Лиги.

Ранее к платформе присоединился еще один звездный в прошлом игрок – Давид Вилья.