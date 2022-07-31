«Превратил 5 соперников в зрителей»: фаны впечатлены игрой Азара в матче с «Ювентусом»

Эден Азар провел очень хороший второй тайм против «Ювентуса».
В одном из эпизодов бельгиец своими хитрыми ходами переиграл нескольких игроков соперника, прежде чем выставить Хесуса Вальехо на результативную передачу.
🅰️ @JesusVallejo ➡️ @marcoasensio10 ✨⚽#RMInTheUSA pic.twitter.com/JEzKqzacsn— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 31, 2022
Многим это напомнило о старом добром Азаре, который может вернуться в новом сезоне.
📸 | Eden Hazard turning 5 players into spectators again! 😍 Getting back into his old groove! 🤍 pic.twitter.com/UzZQyoUPm6— E. Hazard Tweets (@EHazardTweets) July 31, 2022
💭 «Этот гол — прекрасный пример того, почему никогда нельзя судить Азара по голам/голевым передачам. Здесь он создает атаку из ничего».
💭 «Тепловая карта Эдена Азара против «Ювентуса».
Eden Hazard’s Heat-map against Juventus. pic.twitter.com/SWNXLbr6zO— kemboi (@Cfc_Kemboi) July 31, 2022
💭 «Азар привносит эту химию в атаку с передачами в одно касание и создает много моментов. Я просто надеюсь, что он останется в форме, потому что его главная проблема — физическая форма».
💭 «Пусть Азар весь сезон играет «фальшивой девяткой».
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