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«Превратил 5 соперников в зрителей»: фаны впечатлены игрой Азара в матче с «Ювентусом»

Эден Азар Эден Азар
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Эден Азар провел очень хороший второй тайм против «Ювентуса».

В одном из эпизодов бельгиец своими хитрыми ходами переиграл нескольких игроков соперника, прежде чем выставить Хесуса Вальехо на результативную передачу.

Многим это напомнило о старом добром Азаре, который может вернуться в новом сезоне.

💭 «Этот гол — прекрасный пример того, почему никогда нельзя судить Азара по голам/голевым передачам. Здесь он создает атаку из ничего».

💭 «Тепловая карта Эдена Азара против «Ювентуса».

💭 «Азар привносит эту химию в атаку с передачами в одно касание и создает много моментов. Я просто надеюсь, что он останется в форме, потому что его главная проблема — физическая форма».

💭 «Пусть Азар весь сезон играет «фальшивой девяткой».

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