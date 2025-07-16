Джамал Мусиала назвал самого сложного защитника в своей карьере
Джамал Мусиала, несмотря на молодость, уже успел поиграть в десятках матчей высочайшего уровня, до которых не дотягиваются многие сильные футболисты за всю карьеру.
22-летнего немца попросили назвать самого сложного соперника в карьере.
«Антонио Рюдигер. Мы играли против «Реала» в Лиге чемпионов – это было довольно сложно.
Я знаю его уже несколько лет. И, да, против него играть не очень приятно», – объяснил Мусиала.
Как думаете, Джамал льстит напарнику по сборной или правда так считает?