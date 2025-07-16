🚨 «Реал» хочет избавиться от Алабы – футболист намерен остаться. У нас новый Азар?
В мадридском «Реале» снова грядут изменения.
Diario AS пишет, что Флорентино Перес думает об уходе Давида Алабы. Клуб еще не решил судьбу защитника в команде, но всерьез рассматривает вариант старта следующего сезона без него.
Игрок, в свою очередь, хотел бы остаться в «Мадриде».
Новость довольно неожиданная, так что давайте посмотрим реакцию испанских фанатов.
💭 «Кого #### [волнует], чего он хочет».
💭 «Дайте ему доктора Азара».
💭 «Просто разорвите контракт и забудьте о нем».
💭 «Он должен уйти».
💭 «Он зарабатывает слишком много, чтобы постоянно получать травмы».
💭 «Уберите его из моего клуба, пожалуйста».
💭 «Он мне нравится, но ему стоит уйти».
Напомним, Алаба перешел в «Реал» из «Баварии» в июле 2021-го. С тех пор он пропустил более 600 дней из-за травм.
Мнение однозначное. Поддерживаете?
Годовая баснословная зарплата, возможные бонусы и даже занятое место в заявке выйдет куда дешевле, полагаю, судебных тяжб. И это не говоря о репутационных издержках.
Ему год осталось всего, пусть сидит. Надо было думать, когда такой контракт подписывали. Сейчас лишь смириться осталось.
Нет, ну они могут и на мировую сойтись. Вопрос только денег. Думаю, там двумя-тремя десятками миллионов пахнет, поэтому пусть сидит на лавке лучше.
Правда не думаю, что Реал парится так сильно, попылит годик на лавке и все.