🚨 «Реал» хочет избавиться от Алабы – футболист намерен остаться. У нас новый Азар?

В мадридском «Реале» снова грядут изменения.

Diario AS пишет, что Флорентино Перес думает об уходе Давида Алабы. Клуб еще не решил судьбу защитника в команде, но всерьез рассматривает вариант старта следующего сезона без него.

Игрок, в свою очередь, хотел бы остаться в «Мадриде».

Новость довольно неожиданная, так что давайте посмотрим реакцию испанских фанатов.

💭 «Кого #### [волнует], чего он хочет».

💭 «Дайте ему доктора Азара».

💭 «Просто разорвите контракт и забудьте о нем».

💭 «Он должен уйти».

💭 «Он зарабатывает слишком много, чтобы постоянно получать травмы».

💭 «Уберите его из моего клуба, пожалуйста».

💭 «Он мне нравится, но ему стоит уйти».

Напомним, Алаба перешел в «Реал» из «Баварии» в июле 2021-го. С тех пор он пропустил более 600 дней из-за травм.

Мнение однозначное. Поддерживаете?