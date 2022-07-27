«Реал» рассматривает возможность расторжения контракта с Мариано, если он не уйдет сам

«Реал» рассматривает возможность расторжения контракта с Мариано Диасом, если нападающий откажется самостоятельно покинуть клуб этим летом, сообщает издание Diario AS.

У Мариано остается год по контракту со «сливочными», предположительно, нападающий хочет расторгнуть соглашение, если ему поступит достойное предложение. Тем не менее, «Реал» готов избавиться от игрока уже сейчас, чтобы освободить место для другого дублера Карима Бензема.

По информации журналистов, «Реал Вальядолид» заинтересован в подписании Мариано, однако нападающий не хочет переходить в этот клуб.

Анчелотти предпочитает видеть Эдена Азара в качестве дублера Бензема. Борха Майораль – еще один вариант на эту роль, так что Мариано, по сути, «Реалу» просто не нужен.