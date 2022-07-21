Эдин Джеко может стать дублером Бензема в «Реале». Трансфер оценивают в 4 миллиона евро

«Реалу» явно не стоит вступать в длинный сезон с единственным центрфорвардом.

Эдин Джеко был предложен «Реалу» в качестве потенциального сменщика Карима Бензема, сообщил Антон Меана из SER.

Джеко — качественный нападающий, босниец забил 17 голов за миланский «Интер» в прошлом сезоне, но в 36 лет было бы рискованно ставить на долговязого нападающего.

С другой стороны, однотипный с Каримом нападающий обладает большим опытом и может быть полезен для усиления состава. Вот как выглядит состав с Джеко на острие атаки.

Следует отметить, что рыночная стоимость Джеко составляет всего 4 миллиона евро.

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