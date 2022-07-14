«Реал Мадрид» принял решение по Марко Асенсио

Сегодня Марко Асенсио возвращается к тренировкам с «Мадридом». Его будущее в клубе остается туманным. Контракт Марко истекает в 2023 году, и он сам не исключает, что завершит его и уйдет из клуба бесплатно.

По информации Cadena Cope, в «Мадриде» тоже склоняются к такому варианту. В клубе не планируют продлевать с ним соглашение.

Марко Асенсио нужно игровое время, чтобы поехать в Катар со сборной Испании, но футболист не уверен, что получит его в «Мадриде». Марко видит, что Родриго опережает его в глазах Карло Анчелотти, как и Вальверде. При таком раскладе, похоже, что Марко не может рассчитывать на регулярные выходы на поле в основном составе «сливочных».

Несколько клубов проявляют интерес к Марко Асенсио, но сейчас конкретных предложений нет. Сам футболист был готов остаться в клубе и даже продлить контракт при удачном раскладе, но в «Мадриде» не рассматривают такой вариант.

Важнейшим фактором для будущего Марко станет разговор с Карло Анчелотти, который должен объяснить футболисту, какая роль ему будет отведена в команде в предстоящем сезоне. После этого Марко решит, что делать.